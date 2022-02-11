Бизнес-омбудсмен на Урале предложила расширить параметры применения патентной системы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх направила в адрес бизнес-омбудсмена Бориса Титова предложения о корректировке статей Налогового кодекса РФ о параметрах применения патентной системы. В частности, было предложено расширить требования по количеству работников и обороту средств на предприятиях, где применяется система, сообщила Артюх в пятницу журналистам.

"Патентная система - одна из самых удобных для микробизнеса, который работает в формате индивидуального предпринимателя, у которого не больше 15 работников и у которого в год не более 60 млн рублей. Эти параметры были введены более 10 лет назад и никак не корректировались. Я попросила <…> поправить Налоговый кодекс в этой части и удвоить эти два параметра. Эта тема направлена нами для работы и федеральному бизнес-омбудсмену", - сказала она.

Омбудсмен также добавила, что с данным вопросом она попросила обратиться к правительству РФ и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По ее мнению, мера существенно улучшит положение предпринимателей, работающих по этой системе налогообложения. Всего в регионе приобретено порядка 58 тыс. патентов.

По словам Артюх, аппарат уполномоченного также обратился к властям с просьбой принятия регионального акта о приоритете досудебного решения споров в сфере предпринимательства. Также аппарат попросил рассмотреть вопросы, связанные с продлением после 2022 года пониженных дифференцированных ставок по налогу на имущество и расширением области применения инвестиционного налогового вычета.