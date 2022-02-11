Рубль слабо отреагировал на повышение ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи практически не отреагировал на решение Банка России повысить ключевую ставку до 9,5% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки на 13:31 мск.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Так, до публикации решения регулятора по изменению ставки курс доллара составлял 74,97 рубля (-0,5%), а курс евро находился на отметке 85,38 рубля (-0,69%). После публикации решения регулятора доллар, по данным на 13:31 мск, рос на 0,13%, до 75,11 рубля, евро - до 85,51 рубля (-0,53%).

При этом к 13:51 мск курс доллара в ходе торгов на бирже рос до 75,12 рубля, что выше уровня закрытия предыдущих торгов на 0,15%. Курс евро снижался на 0,42%, до 85,61 рубля.