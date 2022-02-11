ЦБ сохранил прогноз роста ВВП на 2022 год на уровне 2-3%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Банк России сохранил свой прогноз по росту российской экономики на уровне 2-3% в 2022 году, однако на 2023 год регулятор изменил прогноз на 1,5-2,5%, ранее ЦБ ожидал роста ВВП в 2-3%. Это следует из сообщения ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

Прогноз на 2024 год остался на прежнем уровне - 2-3%.

"Согласно обновленному базовому прогнозу, рост ВВП в 2022 году составит 2-3%. В 2023 году российская экономика, по прогнозу Банка России, вырастет на 1,5-2,5%, в 2024 году - на 2-3%", - говорится в сообщении.

Банк России ожидает, что российская экономика к концу 2023 года вернется на траекторию сбалансированного роста. "Российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста к концу 2023 года и далее будет развиваться темпом, соответствующим ее потенциалу", - сообщает ЦБ.