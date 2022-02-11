Правительство Индии примет решение о криптовалюте после консультаций

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство Индии проведет консультации о криптовалюте, после которых примет решение относительно ее "запрета или не запрета". Об этом в пятницу заявила министр финансов Нирмала Ситхараман в ходе обсуждения бюджета в верхней палате парламента.

"Решение о запрете или не запрете криптовалюты будет после консультаций", - сказала Ситхараман, не уточнив, когда будет принято окончательное решение о цифровой валюте.

Как сообщает газета The Times of India, министр при этом отметила, что решение кабмина о введении налога в 30% на доходы от криптовалют не означает, что криптовалюты получили законный статус.

"Мы ничего не делаем для легализации или запрета криптовалют", - цитирует издание заявление Ситхараман.

Ранее власти Индии сообщили о введении с 1 апреля налога в размере 30% на доход от криптовалют и выпуске Резервным банком Индии (RBI, Центробанк) в 2022-2023 годах цифровой рупии. Несмотря на это, председатель RBI Шактиканта Дас заявил в среду, что криптовалюта представляет "огромную угрозу" макроэкономической и финансовой стабильности страны.

"Наша позиция по криптовалюте очень четкая. Частные цифровые валюты представляют огромную угрозу макроэкономической и финансовой стабильности. Криптовалюта <…> подрывает способность RBI решать проблемы финансовой стабильности", - сказал он.

В настоящее время в Индии обсуждается законопроект о регулировании криптовалют. Его первый вариант предполагал запрет всех "частных криптовалют", однако допускал исключения для продвижения технологии блокчейн. При этом предусматривалось создание собственной официальной цифровой валюты в стране. Предполагалось, что документ будет рассмотрен парламентом в осеннюю сессию, однако этого не произошло, поскольку правительству потребовались дополнительные консультации. Также его нет в повестке проходящей бюджетной сессии парламента.

По оценкам экспертов, в Индии насчитывается до 100 млн человек, владеющих криптовалютами. Общий объем криптоактивов составляет около 400 млрд рупий ($5,3 млрд). Официальных данных о размерах индийского крипторынка нет.