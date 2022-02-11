Лабораторию по изучению алмазов открыли в федеральном вузе в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 11 февраля. /ТАСС/. Лаборатория по исследованию алмазов открыта в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В САФУ открылась лаборатория, в которой изучают алмазы. [Она] называется "Лаборатория диагностики углеродных материалов и спиново-оптических явлений в широкозонных полупроводниках". Основная ее цель - комплексные исследования углеродных материалов различными методами, такими как спектроскопические, микроскопические, рентгеновские", - сказали в пресс-службе.

В лаборатории изучают монокристаллические алмазные пластины с различными дефектами, в том числе так называемые энви-центры. "Это уникальные центры, которые находятся внутри алмаза и эти структуры можно использовать в различных квантовых технологиях, таких как квантовый гироскоп, магнитометры, устройства для навигации, которые будут очень перспективны в будущем", - приводит пресс-служба слова заведующего лабораторией, доктора физико-математических наук Дмитрия Макарова.

Компания "АГД Даймондс" планирует открыть производство по изготовлению монокристаллических алмазных пластин с энви-центрами. Для их изготовления необходимо проводить контроль, учитывать, сколько нужно энви-центров в пластине, сколько их появилось и сколько нужно еще создать.

В лаборатории установлен лазер, которым можно резать и обрабатывать алмазы. Есть установка по определению напряжения в алмазах, закуплен инфракрасный спектрометр, который поможет определять дефекты в алмазах. С помощью атомного силового и электронного микроскопа проводятся исследования поверхности алмаза. В ближайшее время будет размещена установка для регистрации энви-центров, которую собирали в физико-техническом институте им Иоффе в Санкт-Петербурге.

Лаборатория является частью технологического проекта научно-образовательного центра (НОЦ) "Российская Арктика" по синтезу монокристаллов алмаза. Из 19 специалистов лаборатории 17 - молодые ученые. Большинство сотрудников - это магистраты и аспиранты САФУ.

О НОЦ и "АГД Даймондс"

В декабре 2020 года правительство РФ поддержало создание НОЦ "Российская Арктика". В его работе участвуют Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ. НОЦ нацелен на реализацию новых технологических проектов, внедрение новых материалов и технологий, а также проведение исследований, обеспечивающих конкурентоспособность и мировой уровень исследований и разработок. Кроме того, в задачи центра входит подготовка кадров для решения крупных научно-технологических задач региона в интересах промышленности и экономики российской Арктики.

"АГД Даймондс" (прежнее название "Архангельскгеолдобыча") - одна из старейших на Европейском Севере России компаний по поискам, разведке, добыче и переработке полезных ископаемых, основана в 1931 году. Компания разрабатывает одно из двух месторождений алмазов в Европе - месторождение им. В. Гриба в Мезенском районе Архангельской области.