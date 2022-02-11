Стоимость услуг финансового сектора Хайнаня в 2021 году превысила $6,6 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 11 февраля. /ТАСС/. Добавленная стоимость финансового сектора южнокитайской провинции Хайнань в 2021 году достигла 42,3 млрд юаней (более $6,6 млрд по текущему курсу), увеличившись на 3,6%. Об этом сообщил глава центрального отделения Народного банка Китая (ЦБ) в Хайкоу (административный центр региона) Фан Синь.

"Добавленная стоимость финансовой отрасли стабильно растет. В 2021 году она увеличилась на 3,6%, составив 42,3 млрд юаней", - рассказал он на пресс-конференции. По словам чиновника, доля соответствующего сегмента экономики в структуре валового регионального продукта Хайнаня достигает 6,5%.

Как уточнил Фан Синь, финансовый сектор за указанный период обеспечил налоговые поступления в бюджет провинции в размере 6,97 млрд юаней (порядка $1 млрд). Глава отделения центрального банка отметил, что на этом фоне наблюдалась оптимизация механизмов кредитования. В результате объем выданных займов на Хайнане в 2021 году вырос на 6,3%, составив 1,06 трлн юаней ($166,45 млрд).

"В целом за минувший год финансовый сектор Хайнаня не только выдержал негативное воздействие пандемии, но и продемонстрировал довольно неплохие результаты, - подытожил он. - В 2022 году мы продолжим осуществлять реформы и принимать меры по усилению открытости, будем оказывать активную финансовую поддержку формированию Хайнаньского порта свободной торговли".

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на острове экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь Хайнань в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Власти провинции создают привлекательные условия для инвесторов, формируют развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры ведущих транснациональных корпораций.