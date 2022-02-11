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Набиуллина: раздача дешевых кредитов не способна поддержать российскую экономику

Глава ЦБ отметила, что "безработица сегодня как никогда низкая, и компаниям будет сложно набрать новых работников при расширении производства"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Раздача дешевых кредитов в текущих условиях не сможет поддержать российскую экономику. Об этом в пятницу заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Все более серьезным ограничением для наращивания выпуска становится нехватка рабочей силы. Безработица сегодня как никогда низкая, и компаниям будет сложно набрать новых работников при расширении производства. <...> В этих условиях раздача дешевых кредитов не сможет быстро расширить выпуск, но продолжит подстегивать спрос", - сказала она.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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