Роспотребнадзор передал Абхазии наборы для проведения 50 тыс. ПЦР-тестов

СУХУМ, 11 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор передал Минздраву Абхазии диагностические наборы для проведения 50 тыс. ПЦР-тестов по выявлению коронавирусной инфекции. Об этом сообщила журналистам в пятницу заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИ экспериментальной патологии и терапии, помощник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа.

"Роспотребнадзор передал нам 50 тысяч ПЦР-тестов. Количество обращений сдать ПЦР-тест за последние две недели значительно возросло, но лаборатории Абхазии справились с работой. Значительная часть сотрудников болела, но наши лаборатории не прекращали работу ни на один день", - отметила Матуа. Она также сообщила, что каждый ПЦР-пункт обеспечен всеми необходимыми расходными материалами и экспресс-тестами.

Ситуация с коронавирусом в республике ухудшилась с середины января, когда стал распространяться штамм "омикрон". Самое большое количество заразившихся было выявлено 2 февраля - 721 человек, тогда как с 1 по 22 января ежесуточно выявляли не более 200 человек.

С начала пандемии в республике с населением в 240 тыс. человек выявлено 48 028 случаев заражения коронавирусом, из них с начала этого года - около 10 тыс. Выздоровели 39 512 человек, 615 умерли.