Набиуллина: без повышения ключевой ставки в 2021 году инфляция в РФ превысила бы 10%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Инфляция в России превысила бы уровень в 10%, если бы ключевая ставка не была повышена в 2021 году, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%", - сказала она.

При этом Набиуллина отметила, что фактическое давление проинфляционных факторов оказалось гораздо сильнее, чем можно было бы предположить. "С учетом усилившегося инфляционного давления и переоценки длительности временных факторов мы повысили и расширили диапазон прогноза инфляции до 5-6% в этом году, - напомнила глава ЦБ РФ. - Мы ожидаем, что с учетом наших действий годовая инфляция вернется к 4% в середине 2023 года".

Совет директоров Банка России пока не пересматривал диапазон нейтральной ставки, сейчас он составляет 5-5% в номинальном выражении. При этом краткосрочная нейтральная ставка сейчас находится ближе к верхней границе диапазона, сообщила Набиуллина.

"Мы пока не меняли свою оценку нейтральной ставки, это 1-2% в реальном выражении и 5-6% в номинальном выражении. <…> Краткосрочная нейтральная ставка сейчас находится ближе к верхней границе", - сказала она, добавив, что через некоторое время регулятор еще раз посмотрит на необходимость ее пересмотра.

Нейтральную ставку рассматривают как ориентир, относительно которого следует оценивать направленность денежно-кредитной политики, а также как ориентир среднего уровня процентных ставок в экономике на длительных промежутках времени.

Дальнейшие шаги

Банк России видит в настоящее время более существенное пространство для увеличения ключевой ставки, чем во время предыдущего заседания совета директоров регулятора, сообщила Набиуллина.

"Пространство дополнительного повышения ставки мы сейчас видим как более существенное, чем, например, видели во время последнего заседания совета директоров [в декабре 2021 года]. Но как оно реализуется, это пространство, будет зависеть от множества условий, по которым есть неопределенность. Мы будем их оценивать на каждом заседании совета директоров", - сказала она.

Набиуллина отметила, что регулятор не исключает дальнейших шагов в 100 б. п. при следующих повышениях ключевой ставки и назвала это менее нестандартным шагом, чем ЦБ считал ранее. При этом на сегодняшнем заседании совета директоров, по ее словам, рассматривался шаг в 150 базисных пунктов или повышение ставки до 10% годовых.

Банк России не исключает, что на последующих заседаниях совета директоров придется рассматривать повышение ключевой ставки шагом в 100 б. п., заявила глава ЦБ. "В текущих условиях 100 базисных пунктов - это менее нестандартный шаг, чем мы считали раньше. Вполне возможно, что такого уровня шаги нам придется принимать", - сказала она.

Наиболее полный эффект от повышений ключевой ставки проявится во втором полугодии 2022 года - начале 2023 года, заявила глава ЦБ.

"Многие ожидают, что мы повысили ключевую ставку и инфляция сразу должна упасть. Но это механизм, который действует во времени. Нужно несколько кварталов, чтобы он проявился. И мы ожидаем наиболее полного кумулятивного эффекта от наших решений по ужесточению ДКП во втором полугодии 2022 года - начале 2023 года", - сказала она.

Снижение ставки

Как сообщила Набиуллина, ЦБ полагает, что снижение ключевой ставки будет происходить медленнее и дольше, чем ее повышение в течение последнего года.

"Мы будем действовать исходя из поступающей информации, но на сегодняшний день склонны предполагать, что снижение ставки будет происходить медленнее и дольше, чем ее повышение в течение последнего года", - сказала она.

Набиуллина добавила, что в фокусе внимания ЦБ будет скорость замедления устойчивых компонентов инфляции. Она отметила, что последующая нормализация денежно-кредитной политики в значительной мере будет определяться скоростью снижения проинфляционных ожиданий и ослабления проинфляционных факторов со стороны предложения.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых. При этом регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров.