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Власти Оренбургской области направят 1,5 млрд рублей на приобретение автобусов

Также по госпрограмме планируют приобрести еще 143 автобуса

ТАСС, 11 февраля. Автобусы на сумму 1,5 млрд рублей будут приобретены в 2022 году для перевозки пассажиров в Оренбурге и Орске, сообщила пресс-служба губернатора области в пятницу в официальном Telegram-канале.

"В этом году мы впервые направим Оренбургу и Орску 1,5 млрд рублей на приобретение муниципального пассажирского транспорта. Это будут современные городские автобусы с функционалом, позволяющим перевозить маломобильных граждан, обеспечивать безопасность и комфорт пассажиров", - приводят в сообщении слова губернатора региона Дениса Паслера.

Еще 143 автобуса планируется приобрести по госпрограмме "Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области". Всего, по данным властей, в регионе более 500 пассажирских автобусных маршрутов, на которых работают порядка 150 перевозчиков. За 2021 год они перевезли почти 90 млн пассажиров.

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