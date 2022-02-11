ЦБ пока не принимал решений о сроках возобновления покупки валюты для Минфина

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Банк России пока не принимал решений о возможных сроках возобновления закупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Об этом сообщила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Что касается возобновления закупки валюты для Минфина - мы приостанавливали эти закупки, мы пока решения не принимали о том, когда мы возобновим эти покупки", - сказала она, уточнив, что о планах по возобновлению закупок будет сообщено заранее.

"Возможно, что, как и в прошлый раз, в 2019 году, мы сначала возобновим регулярные покупки, а потом уже начнем осуществлять и в дополнение отложенные покупки", - добавила Набиуллина. Глава регулятора подчеркнула, что решение будет приниматься исходя из оценки Банком России ситуации на рынке.

Ранее сообщалось, что Банк России принял решение не осуществлять с 24 января покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Решение было принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков, уточняли в ЦБ.