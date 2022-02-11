Экспорт московской продукции в страны Евросоюза вырос в 2021 году на 63,2%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Экспорт из Москвы в страны Евросоюза по итогам января-ноября 2021 года вырос на 63,2% относительно аналогичного периода 2020 года. Например, только оптики и медтехники было поставлено на сумму более $96 млн, сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики города.

"Сегодня одним из глобальных трендов, который формирует политику ближайших десятилетий, является декарбонизация и переход к "зеленой" экономике. Москва - главный российский экспортер несырьевой неэнергетической продукции в страны ЕС, ее доля в общероссийском показателе по итогам 11 месяцев 2021 года составила 15,5%. В целом экспорт столицы в страны ЕС за этот период увеличился на 63,2% и превысил $6 млрд", - сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Столица экспортирует промышленные товары во все страны Евросоюза, при этом 76,2% московского промышленного экспорта в ЕС приходится на поставки в Германию ($1,6 млрд), Чехию ($928,8 млн), Нидерланды ($845 млн), Италию ($840 млн) и Швецию ($266,2 млн). Кроме того, Москва стремительно наращивает поставки промышленных товаров в Данию, Люксембург и Францию.

Как уточнили ТАСС специалисты центра "Моспром", экспорт электрических устройств и аппаратуры связи за 11 месяцев 2021 года увеличился на 61,5% и составил $151,05 млн. Поставки пластмассы и изделия из них выросли на 20,9% - до $110,08 млн.

"Также московские экспортеры поставили в страны Евросоюза оптику и медтехнику на сумму $96,58 млн, тем самым увеличив экспорт на 94,4%. Кроме того, на 46,4% увеличился экспорт автотехники и составил $36,82 млн", - добавили в центре.