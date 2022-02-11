Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции железнодорожного вокзала в Саратове

ТАСС, 11 февраля. Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции саратовского железнодорожного вокзала после повторного рассмотрения. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию вокзала дальнего следования Саратов-1. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

По данным проектной документации, на вокзале планируется выполнить перепланировку помещений, устроить новые фундаменты, колонны, а также перекрытия и кровлю. Фасад будет оформлен в классическом стиле, чтобы вокзал гармонировал с соседними историческими зданиями Саратовского государственного университета, Центральной библиотеки вуза и другими. Застройщик - ОАО "РЖД" - также переоформит главный вход, портик украсят часами и гербом Саратова, а в главном вестибюле комплекса установят фонтан. Здание оборудуют архитектурной подсветкой, а на привокзальной площади проведут благоустройство.

Также на вокзале заново проложат инженерные сети и смонтируют лифты, эскалаторы и другое технологическое оборудование. В составе комплекса планируется построить два новых досмотровых павильона, пешеходный мост через железнодорожную дорогу, через который пассажиры будут выходить из здания вокзала на пассажирские платформы и в город. Весь вокзальный комплекс также адаптируют для маломобильных групп населения.

Первый железнодорожный вокзал в Саратове был построен во второй половине XIX века и реконструирован в 1899 году по проекту главного архитектора Рязано-Уральской железной дороги Петра Зыбина, отметили в Главгосэкспертизе России. Здание комплексно перестроили в 1977 году из-за того, что вокзал не справлялся с нагрузкой. Сотрудники Государственного проектно-изыскательского института "Ленгипротранс" с помощью железа, стекла и алюминия придали ему строгие формы и современный вид, расширили и увеличили до четырех этажей. Также на обновленном вокзале построили тоннельный переход, который связал между собой платформы комплекса и обеспечил выход к автовокзалу и на привокзальную площадь.