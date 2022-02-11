Премьер Польши подверг критике позицию Еврокомиссии и ЕС по вопросу шахты "Туров"

ВАРШАВА, 11 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал в пятницу "полным абсурдом" решение Европейской комиссии (ЕК) вычесть сумму штрафа, наложенного на Польшу Европейским судом юстиции в Люксембурге по делу о шахте "Туров", из средств, поступающих в Польшу из бюджета Евросоюза.

"Это какой-то полный абсурд", - заявил агентству PAP глава правительства Польши. "К сожалению, Европейский союз полон таких абсурдов, - добавил Моравецкий. - Причина этого заключается в определенном идеологическом упрямстве".

По мнению польского премьера, абсурдность решения ЕК заключается в том, что оно было принято без учета того факта, что "мы уже закончили спор с Чешской Республикой и достигли здравого компромисса".

Матеуш Моравецкий предупредил, что Польша готовится предпринять шаги юридического характера, "чтобы в этом случае ничего не платить".

История вопроса

В конце февраля 2021 года Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу. Польша этот вердикт выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

Европейский суд юстиции в Люксембурге 20 сентября постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу по €500 тыс. за каждый день нарушения постановления суда ЕС по прекращению добычи угля на шахте "Туров". Оплачивать штраф Варшава также отказалась.

В начале текущего месяца Чехия и Польша достигли договоренности по поводу шахты "Туров", и Чехия отозвала свой иск из суда ЕС. Польша в свою очередь выплатила Чехии €45 млн компенсации.