На ремонт и обслуживание энергообъектов в Ингушетии направят более 138 млн рублей

МАГАС, 11 февраля. /ТАСС/. Более 138 млн рублей направят "Россети Северный Кавказ" на плановый ремонт и обслуживание энергообъектов в Ингушетии в 2022 году, что почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Россети Северный Кавказ" в текущем году направят почти 138,5 млн рублей на реализацию программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электросетевого комплекса Республики Ингушетия. Это на 145% (на 82 млн рублей) больше, чем в 2021 году", - говорится в сообщении.

В план компании включены объекты, ремонт которых существенно повлияет на повышение надежности электроснабжения потребителей. Так, в первоочередном списке - питающие центры 110/35 кВ, воздушные линии 110/35 кВ и распределительные сети. "Конечно, нагрузка на персонал в предстоящие весну и лето возрастет в разы, но нет никаких сомнений в том, что мы справимся и обеспечим качественную подготовку к осенне-зимнему периоду максимальных нагрузок", - цитирует пресс-служба и. о. директора филиала "Ингушэнерго" Ислама Гандалоева.

В этом году энергетики в различных районах республики отремонтируют порядка 78 км линий электропередачи. К зиме подготовят более 33 км ЛЭП высокого напряжения и более 44 км линий 0,4-20 кВ. Кроме того, предстоит замена порядка 66 км ветхого провода на самонесущий изолированный. Как ожидается, его применение позволит значительно уменьшить риск возникновения технологических нарушений.

Помимо этого, 866 аварийных опор поменяют на новые, а 1 069 поврежденных и устаревших изоляторов - на современные аналоги. К прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2022-2023 годов тщательно подготовят и питающие центры. Самые крупные объекты ремонтной программы: подстанции "Кантышево", "Ачалуки", "Нестеровская", "Слепцовская-35". Кроме того, в числе ключевых производственных работ текущего года - ремонт 128 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ.

Ранее сообщалось, что в прошлом году к сетям регионального филиала подключили 404 объекта в Ингушетии.