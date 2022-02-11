Борисов: компании РФ определились со списком нужного им отечественного СПГ-оборудования

МОСКВА, 11 февраля./ТАСС/. "Новатэк" и "Газпром" определились со списком необходимого для СПГ-проектов российского оборудования. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов на совещании правительства о реализации инициатив социально-экономического развития.

"Мы выделили для себя два основных направления. Первое направление - это производство необходимого оборудования. Сегодня совместно с "Новатэком" и "Газпромом" сформированы предложения по 18 приоритетным видам СПГ-оборудования. Второе важное направление - обеспечение использования российского оборудования на как можно большем количестве проектов, которые будут реализовываться на территории нашей страны", - отметил он.

Борисов также отметил, что в ближайшее время планируется утвердить критерии, которые позволят считать произведенное оборудование российским.

В прошлом году "Новатэк" запустил четвертую и последнюю линию "Ямал СПГ" по российской технологии "Арктический каскад", после чего мощность завода достигла 20 млн тонн в год. Четвертая опытно-промышленная очередь "Ямал СПГ" построена с использованием запатентованной "Новатэком" технологии "Арктический каскад" и российского оборудования. До этого все линии СПГ-проектов в России строились по зарубежной технологии.

В сентябре прошлого года Леонид Михельсон сообщал, что "Новатэк" недоволен работой четвертной линии "Ямал СПГ". По его словам, недовольство "Новатэка" было связано именно с оборудованием, "нашим производителям, нашим заводам еще учиться и учиться делать хорошую продукцию", отмечал тогда Михельсон. Оборудование "работает, но плохо", добавлял он.