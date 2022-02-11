Акции "Русала" снизились на 4,7% после публикации о возможной продаже пакета ВЭБ.РФ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Акции "Русала" в ходе торгов на Московской бирже упали на 4,7% к отметке закрытия предыдущей сессии, достигая в минимуме 79,08 руб. за штуку, после публикации издания РБК о возможной продаже госкорпорацией ВЭБ.РФ своего пакета в 3,15%, следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 16:10 мск, акции "Русала" замедлили снижение до 1,8% и торговались на уровне 81,5 руб. за штуку.

Ранее издание РБК со ссылкой на исполнительного директора ВЭБ.РФ Екатерину Серебрянникову сообщило, что госкорпорация рассматривает возможность продажи своей доли в "Русале" на фоне исторических максимумов цен на алюминий. По ее мнению, сделка не должна негативно повлиять на стоимость акций "Русала".