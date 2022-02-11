Товарооборот между Кубанью и Республикой Беларусь за пять лет вырос на 12%

КРАСНОДАР, 11 февраля. /ТАСС/. Товарооборот между Краснодарским краем и Республикой Беларусь за последние пять лет увеличился на 12% - с 293 до $330 млн. В 2022 году планируется также наращивание товарооборота, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края по итогам встречи главы региона Вениамина Кондратьева с министром антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексеем Богдановым и министром сельского хозяйства республики Игорем Брыло.

"По итогам прошлого года товарооборот между Кубанью и Беларусью превысил $330 млн, а за последние пять лет вырос на 12%. Как отметил губернатор, край готов выводить двусторонние отношения на качественно новый уровень, а также заинтересован в дальнейших поставках белорусской сельскохозяйственной техники, автобусов, продуктов питания", - говорится в сообщении.

Также в сообщении, со ссылкой на министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексея Богданова отмечается, что сотрудничество с российскими регионами является "предметом особого внимания Республики Беларусь". Богданов, слова которого приводятся в сообщении, выразил надежду, что в 2022 году торговый оборот между республикой и российским регионом вырастет.

"Беларусь - один из лидеров мирового молочного рынка. В Краснодарском крае это направление тоже развито на высоком уровне. Нам необходимо увеличивать поголовье высокопродуктивного племенного молодняка. Кроме того, среди малых хозяйств региона растет спрос на выращивание голубики. Мы заинтересованы в поставках посадочного материала из белорусских питомников", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Министр сельского хозяйства Республики Беларусь Игорь Брыло, отметил, что сельхозпредприятия Беларуси могли бы сотрудничать с Краснодарским краем в отрасли молочного скотоводства. А также возможно детально проработать вопрос поставки кукурузы, пшеницы, ячменя, тритикале из Кубани, а также ряда эксклюзивных товаров, таких, как краснодарский чай, продукты глубокой переработки зерна и вино.