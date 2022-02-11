Турпоток в Мордовию в 2021 году вырос на 65% по сравнению с прошлым годом

ТАСС, 11 февраля. Гостиницы Мордовии в 2021 году приняли, по предварительной оценке, 135 тыс. гостей, что превышает уровень прошлого года, по подсчетам ТАСС, на 65%. Турпоток вырос за счет популяризации традиционных маршрутов, в том числе этнокультурной направленности, сотрудничества с "РЖД-тур" и событийных мероприятий, рассказала в пятницу ТАСС заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Марина Жулина.

"По предварительным данным, гостиницы и иные средства размещения Мордовии в 2021 году приняли не менее 135 тыс. гостей . До пандемии число туристов в регионе росло в среднем на 10% в год. В 2019 году показатель составлял 150 тыс., в 2020 году снизился до 82 тыс. человек. При этом в 2021 году зафиксирован значительный рост продолжительности пребывания туристов в регионе - в среднем на 25% к 2019 году, за счет этого общая загруженность наших отелей по итогам года превысила допандемийные показатели", - сказала Жулина.

Она отметила, что в целом рынок туризма пока не восстановился полностью. Все еще снижен поток деловых туристов, пришлось отменить либо перевести в онлайн-формат несколько традиционных событийных мероприятий, совпавших по датам с "волнами" пандемии. При этом заметно увеличилось число туристов в выходные дни. "В новогодние каникулы загрузка наших отелей была в полтора-два раза выше, чем в предыдущие годы", - отметила собеседница агентства.

О востребованных маршрутах

По словам Марины Жулиной, один из востребованных маршрутов - "Выходные с мордовским акцентом" - многодневный тур с национальным колоритом, который включает знакомство с Саранском и посещение этноцентров в районах республики. Тур реализуется в рамках межрегионального проекта "Яркие выходные в Приволжье" совместно с "РЖД-тур".

"В прошлом году Саранск принял ряд железнодорожных туристических групп, сформированных в Москве и Самаре, в том числе на новогодние праздники, масленицу, день города. В январе этого года в составе турпоезда в Саранск одномоментно прибыло 300 гостей. Отзывы положительные. В данный момент готовимся принять следующий поезд в мартовские праздники", - рассказала собеседница агентства.

Флагманом на туристском рынке региона остается Музей изобразительных искусств имени Эрьзи, который посещает порядка 80 тыс. человек в год. В 2021 году музей провел ЭРЬЗЯ FEST, ориентированный на туристов. Фестиваль станет ежегодным.

"Высоким интересом у туристов пользуются Музей мореного дуба, открытый компанией "Ростр", и стадион "Мордовия арена", на котором в декабре также открыт музей спорта, с полной загрузкой отработала резиденция мордовского Деда Мороза в Национальном театре.

За пределами Саранска туристы традиционно посещают этнокультурные центры в Старой Теризморге и Подлесной Тавле, набирает популярность "Дом традиций" в селе Паракино Большеберезниковского района. Высоким спросом пользуются экскурсионные программы от Национального парка "Смольный" и Мордовского заповедника. Активно развиваются предложения, связанные с посещением Темниковского района, включая места, связанные с именем адмирала Федора Ушакова, сам город Темников", - отметила Жулина.

Как ранее отмечал глава Мордовии Артем Здунов, у республики есть большие резервы роста в плане развития туризма, однако пока задействованы не все возможности. В середине сентября президент России Владимир Путин поручил включить Темниковский район Мордовии в ключевые маршруты паломническо-туристического кластера Нижегородской области. Власти планировали благоустроить общественные пространства в Темникове, создать центр культурного развития с музейно-просветительским модулем и восстановить к 2025 году усадьбу адмирала Федора Ушакова в деревне Алексеевка Темниковского района, где флотоводец провел последние годы своей жизни. Усадьба Ушакова не сохранилась, на ее месте установлены стела, камень и поклонный крест.