РБК: ВЭБ.РФ может продать свою долю "Русала" на фоне роста цен на алюминий

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ рассматривает продажу своей доли в UC Rusal на фоне роста цен на алюминий до исторических максимумов. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора ВЭБ.РФ Екатерину Серебрянникову.

Как уточняет издание, сейчас стоимость пакета ВЭБа в "Русале" составляет $515 млн, или 38,5 млрд рублей. Госкорпорация приобрела 3,15% UC Rusal в ходе ее IPO на бирже Гонконга в начале 2010 года за $660 млн, или 19,8 млрд рублей по курсу ЦБ на время покупки.

По данным РБК, в случае реализации сделки ВЭБ будет консультироваться с Московской биржей. "Такая сделка не должна негативно повлиять на стоимость акций компании", - пояснила изданию исполнительный директор ВЭБа.

В UC Rusal отказались от комментариев. РБК также направил запрос в пресс-службу Московской биржи.

Динамика торгов

Акции "Русала" в ходе торгов на Московской бирже упали на 4,7% к отметке закрытия предыдущей сессии, достигая в минимуме 79,08 рубля за штуку, после публикации издания РБК о возможной продаже госкорпорацией ВЭБ.РФ своего пакета в 3,15%, следует из данных торговой площадки на 15:22 мск.

По данным на 16:45 мск, акции "Русала" замедлили падение, их стоимость снижалась на 1,55%, до 81,72 рубля за бумагу.