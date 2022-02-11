Гендиректор ТАСС вошел в состав оргкомитета форума "Сильные идеи для нового времени"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Помощник президента РФ Максим Орешкин стал председателем оргкомитета по подготовке и проведению второго форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени", который состоится в 2022 году. В состав оргкомитета вошел гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе АСИ.

"Утвержден состав организационного комитета. <…> Председателем стал помощник президента РФ Максим Орешкин, заместителями председателя - генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и советник президента РФ Антон Кобяков, который также будет ответственным секретарем форума. В состав оргкомитета вошел генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в составе представители администрации президента РФ, министерств и ведомств, главы регионов, представители бизнеса, институтов развития, экспертного, научного и медийного сообществ.

Форум сильных идей в этом году пройдет в несколько этапов. Первый из них - сбор идей. "Каждый человек сможет предложить идею, получить ее профессиональную оценку и возможности для реализации. Такой уникальный формат позволит аккумулировать предложения граждан со всей страны и сформировать перспективные проекты для развития России, достижения национальных целей до 2030 года. Мы не гонимся за количеством - важно найти действительно интересные и применимые идеи, которые уже в ближайшем будущем смогут изменить ситуацию в той или иной сфере, помочь различным категориям граждан", - отметил Орешкин, слова которого привела пресс-служба.

Первый форум АСИ и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" прошел в Москве 11-13 ноября 2020 года. На него поступило 15 тыс. идей по семи направлениям: "Современная экономика", "Новая технологическая стратегия", "Новые компетенции", "Новое городское развитие", "Новая социальная стратегия", "Новая молодежная повестка", "Новые идеи для бизнеса". По итогам форума было отобрано порядка 300 идей, авторам которых оказывается или будет оказана поддержка. Более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.