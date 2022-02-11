Почти 80 заявителям отказали в лицензии на содержание животных в культурно-зрелищных целях

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор с начала 2021 года отказал 78 соискателям в лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях и их содержание в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"За весь период с 2021 года было отказано 78 соискателям в предоставлении лицензии по причинам несоответствия лицензионным требованиям. Среди нарушений требований <…> наиболее часто встречающиеся: несоблюдение технических требований к местам содержания питомцев в торгово-развлекательных комплексах; отсутствие неограниченного доступа животных к свежей питьевой воде; нарушения условий хранения кормов", - говорится в сообщении.

Около 15 соискателей вновь подали заявления на получение лицензии. После устранения нарушений и повторно проведенных проверок она была им предоставлена. Всего по состоянию на январь в Россельхознадзор поступило 410 заявлений о предоставлении лицензии. В результате проведенной оценки соответствия лицензионным требованиям выдано 211 лицензий, отметили в ведомстве.

По данным Россельхознадзора, в России насчитывается порядка 200 хозяйствующих субъектов, имеющих небольшие зоосады и "живые уголки" в торгово-развлекательных комплексах и офисах, которые осуществляют деятельность по использованию животных в культурно-зрелищных целях. Значительную часть из них составляют индивидуальные предприниматели. Такие организации и индивидуальные предприниматели игнорируют требования или "делают вид, что не знали" о том, что данная деятельность подлежит лицензированию, подчеркнули в службе.

Там напомнили, что с 1 января 2022 года осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях без лицензии Россельхознадзора влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4 до 5 тыс. рублей, на юридических лиц - от 40 до 50 тыс. рублей.