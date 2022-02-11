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Индекс РТС снижается более чем на 5%

Индекс РТС снижается более чем на 5% - до 1469,13 пункта - данные торгов.

"Газпром" рассматривает возможность выплаты промежуточных дивидендов
"Газпром" также прогнозирует капитальные затраты в 2022 году в 2 трлн рублей, говорится в обзоре "ВТБ капитала"
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