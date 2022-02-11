Первый пусковой комплекс логопарка в Екатеринбурге будет введен в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Первый пусковой комплекс мультимодального транспортно-логистического центра "Уральский" в Екатеринбурге будет введен в 2022 году. Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации города.

"Глава Екатеринбурга Алексей Орлов <…> провел заседание рабочей группы по созданию современного мультимодального транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Уральский" на территории Кировского района. <…> Как сообщил председатель совета директоров компании "Екатеринбургский транспортный терминал" Александр Кахидзе, логопарк "Уральский" станет высокотехнологичным комплексом, объединяющим элементы железнодорожной, терминальной и складской инфраструктур. <…> Ввод первого пускового комплекса логопарка произойдет уже в текущем году. Обсуживать современный транспортный узел будут 250 человек", - говорится в сообщении.

Проект предусматривает комплексную реконструкцию станции "Аппаратная" - здесь появится минимизирующий использование тепловозной тяги электрифицированный железнодорожный парк, а для вывоза товаров и грузов будет применяться автомобильный транспорт с высоким экологическим классом.

Отмечается, что внедрение современных технологий парка позволит снизить логистические издержки, а также будет способствовать сохранению окружающей среды. "Работа транспортного узла будет проходить в "зеленом" формате. Он предусматривает применение экологически чистых видов транспорта и современных логистических технологий. Все это существенно ускоряет товародвижение и исключает риски неблагоприятного влияния на жителей прилегающих территорий", - пояснили в департаменте.