Власти Крыма заявили, что новые британские санкции не повлияют на развитие республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Крымские компании прошли перерегистрацию и сменили юрисдикцию, поэтому новые британские санкции могут коснуться практически всего бизнеса на полуострове, однако не повлияют на его развитие, сообщил ТАСС председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Поправки к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2019 года, утвержденные накануне в МИД Соединенного Королевства, но еще не введенные в действие, могут быть применены к различным областям российской экономики - от химической промышленности, сферы энергетики и финансов, до средств массовой информации и сферы цифровых технологий. В документе также говорится о том, что власти Великобритании имеют право вводить санкции против работающих в Крыму компаний, которые после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году сменили юрисдикцию в нарушение украинского законодательства.

"Практически все крымские компании прошли перерегистрацию и сменили юрисдикцию. Это дает им возможность работать на огромном российском рынке. Что гораздо значимее, чем какие-то санкции. Да и санкций бояться - в бизнес не ходить. <…> Если кто-то от них и пострадает, то это будет случайная неприятность, частность, которая на процесс нашего экономического развития никак не повлияет", - сказал Константинов.

Спикер крымского парламента отметил, "как и многое другое, что предпринимает сейчас Запад, [введение санкций] не имеет ни смысла, ни четкой цели". "У них у самих нет представления, чем то или иное их действие обернется. Для примера - недавний визит министра Трасс (главы МИД Великобритании Лиз Трасс - прим. ТАСС) в Москву. Он абсолютно бестолково и безрезультатно прошел, поскольку не был британской страной подготовлен. Люди совершенно не осознают - куда едут, о какой проблематике говорят, сами не могут объяснить смысл употребляемых ими слов. Вот и возможные британские санкции против крымского бизнеса - из той же оперы", - считает Константинов.

Крым успешно и динамично развивается, добавил председатель парламента, отметив, что регион прочно вписан в российское правовое поле, является полноценным субъектом Российской Федерации. "Это наш осознанный выбор, реализация нашей политической воли. И чтобы на ней настоять, мы готовы к разным вызовам, среди которых санкции - далеко не на первом и даже не на втором месте. Санкции против России вообще затея глупая и неэффективная. Это уже понятно всем", - добавил Константинов.

Развитие бизнеса

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.