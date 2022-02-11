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Межведомственная рабочая группа одобрила заявку на создание первой ОЭЗ в Курской области

Особая экономическая зона появится в Железногорске и Железногорском районе региона, на этой площадке планируется создать около 600 рабочих мест

ТАСС, 11 февраля. Заявка Курской области на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) "Третий полюс" получила одобрение межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, сообщила в пятницу пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО.

"Поддержана инициатива администрации Курской области по созданию ОЭЗ промышленно-производственного типа "Третий полюс" в городе Железногорске и Железногорском районе", - сказано в сообщении.

Поясняется, что более 90% планируемой продукции будет относиться к сегменту несырьевого неэнергетического экспорта. "На первом этапе проекта подписаны соглашения о намерениях с тремя резидентами. Более 90% планируемой продукции относится к сегменту несырьевого неэнергетического экспорта. Планируется создание около 600 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова губернатора Курской области Романа Старовойта.

Ранее сообщалось, что потенциальные резиденты первой особой экономической зоны в Курской области за три года инвестируют около 40 млрд рублей в реализацию проектов.

Якорным проектом "Третьего полюса" - первой ОЭЗ в Курской области - станет возведение завода по производству горячебрикетированного железа. Мощность предприятия составит более 2 млн тонн в год, запуск намечен на первую половину 2024 года.

Теги
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская область
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