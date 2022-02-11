Межведомственная рабочая группа одобрила заявку на создание первой ОЭЗ в Курской области

ТАСС, 11 февраля. Заявка Курской области на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) "Третий полюс" получила одобрение межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, сообщила в пятницу пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО.

"Поддержана инициатива администрации Курской области по созданию ОЭЗ промышленно-производственного типа "Третий полюс" в городе Железногорске и Железногорском районе", - сказано в сообщении.

Поясняется, что более 90% планируемой продукции будет относиться к сегменту несырьевого неэнергетического экспорта. "На первом этапе проекта подписаны соглашения о намерениях с тремя резидентами. Более 90% планируемой продукции относится к сегменту несырьевого неэнергетического экспорта. Планируется создание около 600 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова губернатора Курской области Романа Старовойта.

Ранее сообщалось, что потенциальные резиденты первой особой экономической зоны в Курской области за три года инвестируют около 40 млрд рублей в реализацию проектов.

Якорным проектом "Третьего полюса" - первой ОЭЗ в Курской области - станет возведение завода по производству горячебрикетированного железа. Мощность предприятия составит более 2 млн тонн в год, запуск намечен на первую половину 2024 года.