В Бурятии начали поиск инвесторов для строительства горнолыжного курорта на горе Бычья

ТАСС, 11 февраля. Власти Бурятии начали поиск инвесторов для строительства горнолыжного курорта на горе Бычья. На данный момент ведутся переговоры с тремя компаниями, сообщает в пятница пресс-служба аппарата полпредставителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе по итогам межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах.

"Ведутся поиски инвесторов для строительства горнолыжного курорта на горе Бычья, свои проекты заявили три инвестора", - сообщает пресс-служба со ссылкой на главу Бурятии Алексея Цыденова.

По его словам, власти региона ищут инвесторов для строительства гостиничных комплексов в особой экономической зоне "Байкальская гавань". Так, к осени 2023 года планируется открыть отель в селе Турка. Проект предполагает создание термального комплекса и лечебного центра. Еще один объект должен появиться на участке "Бухта Безымянная". К 2024 году компания "Байкал Космос Групп" планирует открыть на этом месте пятизвездочную гостиницу на 100 номеров и 12 коттеджей, к 2027 году - спа-комплекс, конгресс-холл и глэмпинги.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" создана постановлением правительства РФ в 2007 году в Прибайкальском районе Бурятии, в 2010 году введена первая очередь инфраструктуры. Турзона расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тыс. га на левом побережье Байкала, включает пять участков: "Турка", "Пески", "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" и "Горячинск". В 2017 году Минэкономразвития РФ передало управление ОЭЗ республике.