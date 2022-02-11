Трутнев считает, что преференциальные режимы для инвесторов необходимо совершенствовать

ТАСС, 11 февраля. Работу преференциальных режимов для инвесторов, среди которых территории опережающего развития (ТОР) и особые экономические зоны (ОЭЗ), необходимо постоянно анализировать и совершенствовать. Об этом заявил в пятницу вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Мы обязаны постоянно анализировать эффективность нашей работы, чтобы учиться работать лучше, понимать, что можно сделать совершеннее. Мы должны понимать, где и какие преференциальные режимы сработали хорошо, а где нужно помогать", - цитирует Трутнева пресс-служба аппарата полпреда по итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах.

Вице-премьер напомнил представителям федеральных министерств о необходимости совершенствования механизмов поддержки инвесторов преференциальных режимов.

"Преференциальные режимы, созданные на территории Российской Федерации, - территории опережающего развития, особые экономические зоны, режим свободного порта Владивосток - приносят достаточно много пользы развитию экономики. Благодаря им уже создано около 150 тыс. новых рабочих мест. Эти режимы помогают строить новые предприятия, вносят значительный вклад в развитие экономики страны, в том числе в "сложных" регионах. Сейчас в стране действуют 42 особые экономические зоны", - приводятся слова вице-премьера в сообщении.