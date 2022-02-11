Трутнев: перечень запрещенной в ТОР моногородов деятельности сделает их работу прозрачнее

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Единый перечень видов экономической деятельности, запрещенных к осуществлению при реализации инвестиционных проектов резидентами на всех создаваемых в моногородах территориях опережающего развития (ТОР), сделает этот механизм более прозрачным и понятным для инвесторов. Об этом сообщил в пятницу возглавляющий межведомственную рабочую группу по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Будет изменен принцип регулирования экономической деятельности. Это переход от ограниченного количества видов деятельности к запретительному принципу, то есть будут определены запрещенные виды деятельности, а все остальные предлагается разрешить. Это гораздо более прозрачный и понятный механизм", - цитирует Трутнева пресс-служба.

Поясняется, что по поручению правительства Минэкономразвития разработан соответствующий проект постановления. Предполагается, что принятие единого перечня ограничений позволит установить общие правила для деятельности резидентов во всех ТОР и расширить возможности резидентов по реализации проектов в отраслях, которые ранее были запрещены.