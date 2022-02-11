Эксперт: регионам ДФО нужно создать единый календарь мероприятий для привлечения туристов

ТАСС, 11 февраля. Единый календарь мероприятий в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) необходимо сформировать для организации комплексных туров по субъектам. Для этого, в том числе, можно использовать мощности единой дальневосточной авиакомпании "Аврора", сообщил в пятницу представитель туристского информационного центра "Байкал" Бурятии Бато Гонгаев.

"Предложение для регионов ДФО: необходимо создание общего календаря событий, потому что мы понимаем, что из Москвы до Улан-Удэ, Иркутска, Камчатки очень дорого долететь. Но если мы вместе все соберемся, структурируемся - авиакомпания "Аврора", нам, наверное, поможет, если сразу столько регионов напишет [обращение], сможем делать событийные туры по определенному календарю", - сказал он в ходе презентации туристических потенциалов регионов России в Москвариуме.

По его мнению, это позволит сформировать единую стратегию продвижения Дальневосточного федерального округа и организовывать совместные фестивали, в рамках которых туристы будут ездить по разным субъектам округа.

Транспортные возможности для таких планов на Дальнем Востоке уже есть, считает первый заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Александр Сафронов. "Наличие такого фактора как авиакомпания "Аврора", которая как раз и должна была упростить межрегиональные перелеты, даст хорошую синергию", - сказал он ТАСС.

Кроме того, единый событийный план позволит регионам ДФО "делиться" туристическим потоком, продлевая в итоге количество дней и средний чек тура по Дальнему Востоку, считает руководитель представительства губернатора и правительства Камчатского края при правительстве РФ Евгений Власов. "Люди часто говорят, что едут только в один регион Дальнего Востока, например на Сахалин, а на Камчатку уже неудобно добираться. А если будет легкая передислокация, то человек с удовольствием поедет, потому что за раз охватить несколько регионов Дальнего Востока - это вообще приятно", - сказал он ТАСС.

Единая дальневосточная авиакомпания создана в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина на базе АО "Авиакомпания "Аврора" с интеграцией региональных перевозчиков - "ЧукотАвиа", "Хабаровские авиалинии", "Авиакомпания Якутия", "Полярные авиалинии", "Камчатское авиапредприятие", принадлежащих субъектам округа.