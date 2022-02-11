В Коми намерены создать карбоновый полигон

СЫКТЫВКАР, 11 февраля. /ТАСС/. Ученые Республики Коми совместно с учеными центральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга намерены создать в республике карбоновый полигон, сообщила в пятницу начальник отделения научной и инновационной деятельности Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина Надежда Романчук.

"В прошлом году Московский физико-технический институт (МФТИ), в этом году - Санкт-Петербургский университет обратились к нам с предложением создать карбоновый полигон. В России создано 10 карбоновых полигонов, из них восемь - действующие. Они равномерно распределены, при этом Коми, часть Архангельской области и часть юго-востока страны являются "белым пятом". При этом в Коми огромная площадь лесов, поэтому наш регион так интересует участников процесса. Совместно с МФТИ мы планируем создать карбоновый полигон - площадку для подготовки программного обеспечения и подготовки кадров для работы с этими программами", - сообщила Романчук на заседании совета по науке и образованию при главе Коми.

По ее словам, проект предполагает разработку и апробацию экспериментального образца программно-аппаратного комплекса для оперативного мониторинга поглощения углерода природными и техногенными ландшафтами, включая эколого-токсикологический и биологический мониторинг территорий, которые подверглись воздействию промышленных предприятий в условиях Севера. Мониторинг экосистем планируется проводить совместно с институтами химии и биологии Коми научного центра УрО РАН. Проект подразумевает переход к низкоуглеродной экономике, переход к разработке технологий городов практически с нулевым объемом выбросов, сообщила Романчук.

Первый в РФ карбоновый полигон был открыт в Калужской области в сентябре 2020 года. Сейчас создается сеть полигонов по стране для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. В число пилотных регионов вошли Чеченская Республика, Краснодарский край, Калининградская, Новосибирская, Сахалинская, Свердловская и Тюменская области.

В Коми расположены Печоро-Илычский природный биосферный заповедник и национальный парк "Югыд ва". Вместе они формируют объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО под названием "Девственные леса Коми".