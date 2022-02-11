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В "Роснефти" заявили, что прорабатывают варианты дальнейшего buyback

В конце 2021 года компания завершила второй этап программы обратного выкупа акций

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. "Роснефть" в конце 2021 года завершила второй этап программы обратного выкупа акций, прорабатывает сценарии дальнейшей реализации программы в условиях сложившейся конъюнктуры. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании, цитируя материалы телеконференции топ-менеджмента с инвесторами.

"В настоящее время менеджмент компании анализирует итоги программы и прорабатывает возможные сценарии ее дальнейшей реализации с учетом сложившейся рыночной конъюнктуры. Предложения будут представлены на рассмотрение совета директоров в ближайшее время. Информация о принятии соответствующих решений будет опубликована в установленном порядке", - приводятся слова представителя "Роснефти".

Он пояснил, что в ходе второго этапа программы компания приобрела на открытом рынке порядка 81 млн акций на общую сумму $370 млн, "оказав поддержку котировкам в период рыночного падения 2020 года".

Совет директоров "Роснефти" в августе 2018 года одобрил параметры первой в истории компании программы приобретения акций на открытом рынке на сумму до $2 млрд, рассчитанной до конца 2020 года. Весной 2020 года параметры программы были скорректированы.

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