Совбез Украины ввел санкции против телеканала "НАШ"

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против телеканала "НАШ". Об этом сообщил в пятницу на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны принято решение ввести санкции против телеканала "НАШ", - сказал Данилов. По его словам, решение было принято по представлению Службы безопасности Украины. Отвечая на уточняющий вопрос о причинах введения санкций, Данилов не раскрыл подробностей и ограничился тем, что телеканал связан с офшорами на Кипре.

Телеканал "НАШ" принадлежал семье политика Евгения Мураева, который в 2012-2019 годах был депутатом Верховной рады. В 2012 году он был избран от Партии регионов, а в 2014 году - от партии "Оппозиционный блок". В прошлом году Мураев передал управление каналом его сотрудникам.

Политик назвал санкции преступлением. "Мы будем бороться", - заявил Мураев в эфире телеканала. Он добавил, что в ближайшее время будет обсуждать с командой план действий.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины заявил, что намерен через суд аннулировать лицензию телеканала "НАШ" в связи с тем, что вещатель не устранил зафиксированные нарушения и не оплатил штрафы более чем на 228 тыс. гривен (около $8,5 тыс.).

Другие санкции

Также Совбез Украины ввел санкции против компании из РФ за трансляцию российских каналов на Украине. "Общество с ограниченной ответственностью "Витрина ТВ", которое зарегистрировано в городе Москве, <...> оказывает услуги по продвижению тех компаний, которые находятся под санкциями на территории нашей страны, она оказывает услуги трансляции российских каналов, которые заблокированы на территории нашей страны", - сказал Данилов. Он уточнил, что санкции введены на пять лет по предложению Службы безопасности Украины.

Украина чувствует поддержку международных партнеров и уверена, что в случае необходимости Запад поддержит Киев в незамедлительном введении санкций против России, добавил Данилов. "В случае необходимости санкции по отношению к Российской Федерации, - это не мое заявление, а их (западных партнеров Украины - прим. ТАСС) - если РФ дальше продвинется в нашу страну, будут немедленными и мощными", - уверен он.

В прошлом году украинские власти ввели ограничения против крупных российских телерадиокомпаний и изданий. Среди них Первый канал, НТВ, ВГТРК, ТНТ, РЕН ТВ, "Звезда", "Россия сегодня", РБК, "Московский комсомолец", "Москва Медиа", "Известия", АО "ТВ Центр". В списке есть СМИ из Крыма, в частности "Крымская газета", "Студия "Ялта ТВ" и ряд других.