Завод "Москокс" в Видном должен заплатить 540 тыс. рублей за загрязнение воздуха

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Черемушкинский районный суд Москвы признал виновным завод "Москокс" в Видном (принадлежит "Мечелу") в загрязнении атмосферного воздуха. Предприятие обязано выплатить штраф в размере 540 тыс. рублей и устранить нарушения, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Instagram.

"Черемушкинский районный суд Москвы рассмотрел три протокола об административных нарушениях в отношении АО "Москокс". Вина компании установлена", - написала она.

По словам Радионовой, Росприроднадзор выявил выбросы стирола на предприятии без соответствующего разрешения. Нарушения были зафиксированы на восьми стационарных источниках выбросов коксогазового производства, добавила она. "За загрязнение атмосферного воздуха "Москокс" обязан заплатить 540 тыс. рублей, а также устранить выявленные нарушения", - подчеркнула руководитель Росприроднадзора.

Как пояснил ТАСС представитель "Мечела", суд рассмотрел три протокола в отношении "Москокса" в рамках административного расследования от 7 июля 2021 года по факту выявления Росприроднадзором выбросов стирола в отсутствии специального разрешения. В компании отметили, что суд отказал Росприроднадзору в требовании о приостановке эксплуатации оборудования завода и назначил три штрафа по 180 тыс. рублей в связи с отсутствием какого-либо влияния выявленных концентраций стирола на качество атмосферного воздуха, жизнь и здоровье людей.

"Москокс" свою вину не признает, так как стирол входит в состав бензола, на выброс которого [у завода] есть разрешение. Постановления в законную силу не вступили, будут обжалованы в установленном порядке", - заключил представитель "Мечела".

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко после большого количества жалоб населения поручила Минприроды, Росприроднадзору, Ростехнадзору и Роспотребнадзору совместно с правительствами Москвы и Московской области представить в правительство РФ информацию о проведенных проверках "Москокса" и результаты мониторинга атмосферного воздуха. Кроме того, вице-премьер поручила до 7 февраля разработать предложения по решению экологических проблем, связанных с деятельностью завода "Москокс".

Представитель "Мечела" сообщал ТАСС, что "Москокс" будет оказывать содействие в рамках проведения проверок предприятия по поручению вице-премьера.