Южный автомобильный подъезд к Ростову-на-Дону отремонтируют за 524 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 февраля. /ТАСС/. Стоимость ремонта автомобильной дороги на южном подъезде к Ростову-на-Дону составит 524 млн рублей, следует из данных единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно конкурсной документации, ремонт десятикилометрового участка автодороги А-135 от трассы М-4 "Дон" до южной границы Ростова-на-Дону обойдется в 524 млн рублей. Заказчиком работ является управление дорог Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства.

В соответствии с протоколом подведения итогов определения подрядчика, на участие в закупке была подана только одна заявка. Победителем признано ООО "Т-Транс". Согласно условиям закупки, завершить ремонт компания должна в октябре 2023 года.