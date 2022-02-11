Более 550 рабочих мест для жителей "атомных" ЗАТО создадут восемь новых резидентов ТОСЭР

ТАСС, 11 февраля. Более 550 рабочих мест создадут для жителей ЗАТО атомной отрасли новые резиденты территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), подписавшие соглашения с АО "Атом-ТОР" (управляет ТОСЭР, созданными в закрытых административно-территориальных образованиях, где расположены предприятия Росатома). Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе управляющей компании, пять проектов будут реализованы на ТОСЭР в Северске Томской области, еще три - в городе Лесной Свердловской области.

Среди заявленных проектов - создание заводов промышленного оборудования и металлоконструкций, а также предприятия пищевой промышленности. "Сегодня территории опережающего социально-экономического развития - востребованная у предпринимателей мера государственной поддержки бизнеса. Однако создавались они, прежде всего, как социальный проект, один из важных инструментов развития территорий, работающих на формирование благоприятного социального климата. Каждый новый резидент создает для жителей города рабочие места, что способствует снижению социальных рисков", - подчеркнул генеральный директор АО "Атом-ТОР" Николай Пегин.

Сейчас на ТОСЭР в ЗАТО свои проекты реализуют уже 78 компаний, из которых 22 являются резидентами преференциальной зоны в Северске. По этому показателю она одна из лидеров среди всех ТОСЭР в ЗАТО атомной промышленности.