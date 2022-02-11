В Мордовии в 2021 году отремонтировали 324 км дорог

ТАСС, 11 февраля. Специалисты в Мордовии в прошлом году отремонтировали 324 км дорог, что на 133 км превышает показатель 2020 года, сообщается в пятницу на сайте правительства республики.

"Большая работа проведена в дорожной отрасли. Как отметил руководитель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Республики Мордовия Валерий Кандрин, из дорожного фонда республики в 2021 году было выделено 8 млрд рублей (в 2020-м - 5 млрд рублей). Выросли и бюджетные ассигнования из федерального бюджета - на 338 млн. В общей сложности в минувшем году в Мордовии построено и отремонтировано 324 км дорог - это на 133 км больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительные федеральные средства - 500 млн рублей - привлечены на ремонт местных дорог - это более 50 км. В 2022 и 2023 году на эти цели направят еще 1 млрд рублей, что позволит отремонтировать 95 км дорог местного значения.

Кроме того, Мордовия добилась поддержки президента России Владимира Путина по разработке документации на строительство дороги "Старый Город - Вещерка" в Темниковском районе с заходом на территорию Нижегородской области, добавили в региональном правительстве.