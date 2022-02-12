Биржи в США закрылись резким падением котировок на фоне эскалации ситуации вокруг Украины

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже упали на 1,4-2,7% к закрытию торгов в пятницу на фоне эскалации ситуации вокруг Украины и высоких показателей инфляции.

Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 503,53 пункта (1,43%), до 34 738,06 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 85,44 пункта (1,90%) и оказался на отметке 4 418,64 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ сократился на 394,49 пункта (2,78%), до 13 791,15 пункта.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, волатильность на рынках началась вскоре после призыва американских властей к гражданам США покинуть Украину в двухдневный период и заявления, что Россия якобы может предпринять агрессивные шаги в отношении Украины во время Олимпийских игр в Пекине. "Было много угрожающих вещей, которые внезапно привлекли всеобщее внимание, и они внесли свой вклад в усиленную волатильность. Рынок рассчитывал на дипломатию и в значительной степени игнорировал угрозу", - приводит издание слова Джона Линча, ответственного за инвестиции в компании Comerica Wealth Management.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.