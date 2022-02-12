{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять стран Микронезии приостановили свой выход из Форума тихоокеанских островов

Кирибати, Маршалловы Острова, Науру, Палау и Федеративные Штаты Микронезии готовы "дать организации время до июня 2022 года", отмечается в совместном заявлении государств

СИДНЕЙ, 12 февраля. /ТАСС/. Микронезийские государства приостановили свои действия по выходу из Форума тихоокеанских островов (ФТО) до июня 2022 года, чтобы дать этой организации возможность урегулировать споры, возникшие год назад. Об этом в субботу сообщает радиостанция RNZ со ссылкой на совместное заявление лидеров пяти стран.

По ее данным, лидеры стран "обсудили конкретные существенные реформы Форума тихоокеанских островов и системы его руководства и на основе консенсуса согласились временно отменить свой выход". Сообщается также, что Кирибати, Маршалловы Острова, Науру, Палау и Федеративные Штаты Микронезии готовы "дать организации время до июня 2022 года".

Ранее сообщалось, что пять тихоокеанских государств объявили о намерении выйти из Форума тихоокеанских островов в знак протеста против назначения новым генеральным секретарем организации бывшего премьер-министра Островов Кука Генри Пуна. Лидеры Кирибати, Маршалловых Островов, Науру, Палау и Федеративных Штатов Микронезии выступали с предложением назначить на этот пост представителя Маршалловых Островов Джеральда Закиоса, что, по их мнению, соответствовало бы основным принципам организации и условному соглашению о ротации должности ее генерального секретаря.

Форум тихоокеанских островов - межправительственная организация, созданная для углубления сотрудничества между независимыми государствами Тихого океана и представления их интересов. Форум был основан в 1971 году, его полноправными членами являются 18 стран и заморских территорий. Если страны Микронезии выйдут из состава ФТО, в организации останется 12 государств, представляющих только южную часть региона.

Теги
КирибатиМикронезияНауруПалауМаршалловы Острова
Власти Перу оштрафовали компанию Repsol более чем на $121 тыс. из-за утечки нефти
Эта мера будет последовательно применяться вплоть до выполнения компанией обязательств, отметило министерство охраны окружающей среды
Читать полностью