Пять стран Микронезии приостановили свой выход из Форума тихоокеанских островов

СИДНЕЙ, 12 февраля. /ТАСС/. Микронезийские государства приостановили свои действия по выходу из Форума тихоокеанских островов (ФТО) до июня 2022 года, чтобы дать этой организации возможность урегулировать споры, возникшие год назад. Об этом в субботу сообщает радиостанция RNZ со ссылкой на совместное заявление лидеров пяти стран.

По ее данным, лидеры стран "обсудили конкретные существенные реформы Форума тихоокеанских островов и системы его руководства и на основе консенсуса согласились временно отменить свой выход". Сообщается также, что Кирибати, Маршалловы Острова, Науру, Палау и Федеративные Штаты Микронезии готовы "дать организации время до июня 2022 года".

Ранее сообщалось, что пять тихоокеанских государств объявили о намерении выйти из Форума тихоокеанских островов в знак протеста против назначения новым генеральным секретарем организации бывшего премьер-министра Островов Кука Генри Пуна. Лидеры Кирибати, Маршалловых Островов, Науру, Палау и Федеративных Штатов Микронезии выступали с предложением назначить на этот пост представителя Маршалловых Островов Джеральда Закиоса, что, по их мнению, соответствовало бы основным принципам организации и условному соглашению о ротации должности ее генерального секретаря.

Форум тихоокеанских островов - межправительственная организация, созданная для углубления сотрудничества между независимыми государствами Тихого океана и представления их интересов. Форум был основан в 1971 году, его полноправными членами являются 18 стран и заморских территорий. Если страны Микронезии выйдут из состава ФТО, в организации останется 12 государств, представляющих только южную часть региона.