Промышленное производство в Карачаево-Черкессии за 2021 год выросло на 14%

ЧЕРКЕССК, 12 февраля. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Карачаево-Черкесии в 2021 году вырос на 14% по отношению к 2020 году. Об этом сообщили журналистам в Федеральной службе государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"По итогам работы за 2021 год в результате увеличения на 28,2% выпуска продукции в четвертом квартале отчетного года в целом по промышленности, индекс промышленного производства сложился на уровне 114%", - сообщили в управлении.

Вырос выпуск продукции в обрабатывающих производствах (+12,5%), в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха - на 24,3%. При этом в регионе уменьшилась на 2,2% добыча полезных ископаемых выпуск продукции сократился, а в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 9,9%.

Положительной динамики в обрабатывающих производствах удалось достичь благодаря росту в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производстве изделий из соломки и материалов для плетения, а также благодаря производству напитков, резиновых и пластмассовых изделий.

Кроме того, в 2021 году по сравнению с 2020 годом в 7,8 раза увеличилась добыча щебня. Выросло и производство деревянных железнодорожных или трамвайных шпал - на 23,9%, головных уборов - на 17,2%. При этом в республике почти в пять раз снизились объемы выпуска текстильных изделий, почти втрое бумаги и бумажных изделий. Сократилось и производство таких пищевых продуктов, как молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания на 15,7%, а также производство сливочного масла на 6,1%.

Ранее сообщалось, что региональный фонд развития промышленности региона запускает программу "Проекты развития промышленности Карачаево-Черкесской Республики", в рамках которой открыт прием заявок от промышленных предприятий. Программа предполагает предоставление льготных займов по ставке 3% годовых промышленным предприятиям на софинансирование до 50% общего бюджета инвестиционного проекта. Средства можно направить на разработку нового продукта или технологии производства, приобретение промышленного оборудования, инжиниринг, приобретение товаров для выпуска продукции.