Кабмин одобрил расширение границ ТОР "Столица Арктики" в Мурманской области

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Правительство России одобрило расширение границ территории опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики в Мурманской области. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

Согласно документу, в состав территории включат земельный участок в поселке Видяево, а также часть акватории порта Мурманск, где планируется построить морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа.

По информации пресс-службы, проект планируется реализовать в 2022-2023 годах. Расширение границ позволит создать инфраструктуру для перегрузки сжиженного природного газа, идущего на экспорт в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. В Видяево планируется открыть новые рабочие места, совокупные поступления от налогов и сборов в период с 2022 по 2031 год оцениваются в 2,6 млрд рублей.

ТОР "Столица Арктики" создали в 2020 году. В Арктической зоне России и Дальневосточном федеральном округе действуют 23 территории опережающего развития. Там работает более 560 компаний-резидентов, а суммарный объем инвестиций по соглашениям превышает 4,5 трлн рублей. Объем осуществленных инвестиций составляет 1,6 трлн рублей, а число новых рабочих мест - почти 50 тыс.