Чешские власти в ближайшие два года примут решение о достройке АЭС "Темелин"

ПРАГА, 12 февраля. /ТАСС/. Правительство Чехии в течение предстоящих двух лет должно принять решение о достройке АЭС "Темелин" (юг страны). Об этом сообщил премьер-министр республики Петр Фиала, слова которого привело в субботу Чешское радио.

"Мы должны принять решение об этом (достройке АЭС "Темелин" - прим. ТАСС) в течение ближайших двух лет", - отметил Фиала. Речь идет о возведении двух новых энергоблоков станции.

Фиала 8 февраля проинформировал, что в предстоящие недели власти республики объявят тендер на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии. Претенденты на участие в нем из числа западных компаний прошли проверку безопасности.

Государственное управление по ядерной безопасности Чехии в начале марта 2021 года выдало компании - оператору АЭС "Дукованы" разрешение на строительство нового энергоблока, которое должно начаться не позднее 2029 года. Новый блок заменит на АЭС один из четырех существующих блоков, которые были сооружены в 1985-1987 годах с помощью СССР.

Правительство Чехии 19 апреля 2021 года приняло решение исключить российскую госкорпорацию "Росатом" из числа участников тендера на строительство нового энергоблока. Росатом также не сможет участвовать в тендере в качестве субподрядчика. Ранее власти Чехии отстранили от тендера фирмы из КНР. В обоих случаях это аргументировалось соображениями национальной безопасности.

Претендентами на участие в тендере остались французская компания Electricite de France ("Электрисите де Франс"), американская Westinghouse ("Вестингауз") и южнокорейская Korea Hydro & Nuclear Power ("Кореа хайдро энд ньюклиар пауэр"). Выбор компании, которая реализует проект строительства энергоблока, займет, как говорили ранее представители чешских властей, 28-29 месяцев. Стоимость контракта может составить более 160 млрд крон (примерно 6 млрд евро).

Планы достройки АЭС "Темелин" без РФ и КНР

В Чехии действуют две АЭС, более новой из которых является введенная в эксплуатацию в 2002 году станция "Темелин". Обе АЭС были возведены при помощи СССР. Соответствующий договор между Советским Союзом и ЧССР был подписан в 1970 году. Ядерное топливо для реакторов они получают из России.

Между тем, как ранее заявляли представители чешских властей, по соображениям национальной безопасности привлечение российских и китайских компаний к достройке АЭС "Темелин" также не планируется. В возведении новых энергоблоков они не смогут участвовать и в качестве субподрядчиков.