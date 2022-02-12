Задержка с поставкой новых истребителей США для ВВС Болгарии может составить два года

СОФИЯ, 12 февраля. /ТАСС/. Восемь истребителей F-16 Fighting Falcon Block 70 компании Lockheed Martin могут быть доставлены ВВС Болгарии с опозданием на два года. Об этом в субботу в интервью телеканалу Nova заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

"Истина в том, что задержка с поставкой истребителей может составить по меньшей мере два года", - сообщил Петков, отвечая на вопросы.

Ранее президент Румен Радев предположил, что Болгария может столкнуться с риском для безопасности своего воздушного пространства из-за задержки поставок современных американских истребителей F-16 Fighting Falcon Block 70, назвав ситуацию "исключительно тревожной" для вооруженных сил.

Министерство обороны Болгарии разместило и полностью оплатило заказ на восемь истребителей F-16C/D "блок-70" в июле 2019 года. График поставок, объявленный в то время, предусматривал получение первых двух самолетов в ноябре 2023 года, затем еще четырех в апреле 2024 года, а последних двух - в августе 2024 года. Сумма сделки составила $1,2 млрд.