Индия направила медпомощь в Кирибати

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 февраля. /ТАСС/. Индия отправила медикаменты и другие товары медицинского назначения в качестве гуманитарной помощи в Республику Кирибати, где сложилась сложная ситуация, вызванная вспышкой коронавирусной инфекции. Как сообщает в субботу МИД Индии в заявлении, размещенном на официальном сайте, груз прибыл в это государство в Тихом океане 12 февраля.

"В ответ на обращение правительства Кирибати с просьбой о поддержке и для оказания помощи общенациональным усилиям этого островного тихоокеанского государства по борьбе с первой вспышкой COVID-19 правительство Индии направило в Кирибати партию предметов медицинского назначения, в том числе средства индивидуальной защиты и лекарства", - говорится в сообщении.

"Несмотря на логистические проблемы, связанные с доставкой груза в эту изолированную островную страну в Тихом океане, медикаменты из Индии были собраны и отправлены за короткий промежуток времени. Груз прибыл в Кирибати 12 февраля авиарейсом при координации правительства Австралии", - отмечается в документе ведомства.

Индийский МИД указывает, что отправка предметов медицинского назначения на Кирибати подтверждает приверженность Нью-Дели оказанию гуманитарной помощи и быстрому реагированию на стихийные бедствия в Тихоокеанском регионе. Индия готова оказать полномасштабную помощь усилиям Кирибати по смягчению проблем, связанных с пандемией, отмечает индийское внешнеполитическое ведомство.

Республика Кирибати в марте 2020 года полностью закрыла границы, чтобы избежать проникновение на острова коронавирусной инфекции. После этого до января текущего года в этой стране было зафиксировано всего два случая заболевания, Кирибати считалась свободной от коронавируса.

Республика Кирибати вновь открыла границы для иностранцев 10 января 2022 года и туда начали прилетать авиалайнеры из-за рубежа, вскоре в стране началась первая за все время пандемии вспышка COVID-19. Уже 22 января страна вновь была полностью закрыта. Заболевание распространяется быстрыми темпами: на утро 12 февраля в островном государстве с населением около 120 тыс. человек зафиксирован 2 451 случай заражения коронавирусной инфекцией, три человека умерли.