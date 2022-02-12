Более 16 тыс. новых рабочих мест появятся в Сочи после реализации инвестпроектов

СОЧИ, 12 февраля. /ТАСС/. Реализация более 30 крупных инвестиционных проектов в Сочи в ближайшие годы позволит трудоустроить свыше 16 тыс. человек. Об этом сообщила в субботу пресс-служба города города-курорта по итогам совещания под председательством главы Сочи Алексея Копайгородского, где обсуждались аспекты инвестиционной политики.

Объем инвестиций оценивается в 214 млрд рублей. На сопровождении департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации города находится 31 инвестиционный проект в гостиничной, спортивно-развлекательной, торгово-логистической, жилищной сферах, а также в сферах благоустройства и рекреации.

На Российском инвестиционном форуме, где запланировано подписание с инвесторами трехсторонних протоколов о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций, представят шесть крупных инвестиционных проектов. Только по ним объем инвестиций составляет порядка 104,3 млрд рублей, а их реализация позволит создать около 8 тыс. рабочих мест.

"У Сочи большой потенциал. С каждым годом увеличивается приток туристов, и мы должны развивать востребованные направления для поддержания имиджа лучшего города-курорта страны. Необходимо обеспечить качественное сопровождение всех инвестиционных проектов. Их реализация в дальнейшем позволит значительно увеличить налоговые поступления в бюджет города, необходимые для развития инфраструктуры, а также создать новые рабочие места с достойной заработной платой", - цитирует Копайгородского пресс-служба.

Один из проектов предусматривает создание логистического центра "Мзымта". На курорте появится оптово-розничный торговый кластер для реализации промышленных и продовольственных товаров народного потребления. Логистический комплекс будет состоять из восьми объектов различного назначения, объединенных общей инфраструктурой товародвижения и жизнеобеспечения, добавили в пресс-службе.

Еще один крупный инвестпроект предусматривает создание санаторно-курортного комплекса в Хостинском районе на базе земельных участков санатория "Волна" и пансионата "Кристалл" с реставрацией существующих исторических зданий здравницы. Также инвестор построит медицинский центр с внедрением современных программ оздоровления и лечения в сочетании с традиционными для сочинских санаториев методами - бальнео- и грязелечением. Реализация проекта по созданию современного комплекса спа-отелей в Лазаревском районе поспособствует развитию транспортной, пляжной и инженерной инфраструктур микрорайона Аше