Премьер Эстонии призвала председателя Еврокомиссии поддержать экономику Украины

ТАЛЛИН, 12 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе телефонного разговора с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в субботу призвала найти дополнительные возможности, чтобы поддержать украинскую экономику.

"Премьер-министр Каллас подчеркнула необходимость быстро изыскать дополнительные возможности поддержать украинскую экономику", - сообщило Коммуникационное бюро правительства Эстонии.

По его информации, Урсула фон дер Ляйен позвонила в субботу во второй половине дня Кае Каллас, чтобы обсудить ситуацию в сфере безопасности вокруг Украины.

"Также обсуждалась подготовка объемного пакета санкций, способного оказать сильное влияние [на ситуацию], - говорится в сообщении. - Премьер-министр подчеркнула, что Европейский союз должен быть готов применить санкции немедленно, как только в этом возникнет необходимость".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.