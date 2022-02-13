Московский производитель увеличит выпуск тест-систем в области онкологии почти втрое

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Московский производитель планирует увеличить почти втрое выпуск тест-систем для онкологических исследований в 2022 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В этом году московский разработчик и производитель NGS-тестов для генетических исследований в области онкологии в 2,8 раза увеличит объем выпуска инновационных тест-систем за счет расширения производства полного цикла", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, медицинская промышленность представлена в Москве 132 организациями, из них 72 специализируются на выпуске медизделий, 60 производят специализированное оборудование.

"В числе разработок - наркозно-дыхательное оборудование, устройства для реанимационных мероприятий и другие изделия. Инновационная продукция производителя NGS-тестов позволяет на основе изучения опухолей назначать персонализированное лечение. Благодаря расширению производства и увеличению объема выпуска этой продукции необходимые анализы уже в ближайший год смогут сдать свыше 14 тыс. человек", - сказал он.

Тест-система разработана для проведения молекулярно-генетических обследований пациентов с онкологическими заболеваниями груди, яичников, простаты и поджелудочной железы. Это первая отечественная разработка для NGS-исследований в области онкологии, она обладает, по утверждению разработчиков, высокой точностью даже при работе с образцами невысокого качества. В 2020 году Росздравнадзор зарегистрировал тест как медицинское изделие, а в 2021 году около 5 тыс. пациентов смогли пройти с его помощью дополнительное обследование.