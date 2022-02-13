На замену старых сетей водоснабжения Свердловской области нужно 15,8 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Замена изношенных систем водоснабжения в Свердловской области, где в обновлении нуждается 41,5% таких сетей, потребует почти 16 млрд рублей до 2024 года, сообщил ТАСС министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Николай Смирнов.

"По предварительной оценке экспертов Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, для замены всех сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, к концу 2024 года потребуется порядка 15,8 млрд рублей", - сказал он, не уточнив, за счет каких источников возможно выделить необходимые средства.

По словам министра, такой объем инвестиций потребуется при условии ежегодной замены 10% от общей протяженности сетей, а также с учетом ежегодного ввода в эксплуатацию новых сетей водоснабжения протяженностью 72 км - среднего значения ввода за период 2014-2018 годов - и ежегодного износа 138,7 км сетей водоснабжения - среднего значения за 2015-2018 годы. Смирнов отметил, что общая протяженность сетей водоснабжения Свердловской области - 12,8 тыс. км, в том числе нуждающихся в замене 5,3 тыс. км или 41,5% от общей протяженности водопроводных сетей. В Екатеринбурге в замене нуждаются 762,9 км из 1,9 тыс. км водопроводных сетей или около 39%.

В ходе подготовки к зиме 2022-2023 годов в регионе планируется заменить 150 км сетей водоснабжения, что на 10% выше итогов 2021 года. Также замене подлежат 35 км канализационных сетей, что на 17% больше, чем в 2021 году.

Как сообщал замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Алексей Рубцов, замена коммунальных сетей в регионе может проводиться за счет средств предприятий отрасли, производственных и инвестиционных программ, местных и областного бюджетов на условиях софинансирования. Также возможно привлечение в отрасль частных инвестиций по принципу государственно-частного партнерства на условиях передачи муниципального имущества в концессию.

Ежегодно в Свердловской области необходимо менять не менее 10% коммунальных сетей, или 3,5 тыс. км. Этот показатель в среднем составляет 559,6 км. При этом средний ежегодный прирост ветхих сетей составляет 1,5 тыс. км, большая часть из которых - почти 1,2 тыс. км - это сети теплоснабжения.