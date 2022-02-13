КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Несколько авиакомпаний ЕС и США отменили рейсы на Украину. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов Киева и Одессы.

Так, в киевском аэропорту Борисполь отменили прибытие рейсов американская Delta Airlines и нидерландская KLM. Кроме того, не будет осуществлен и рейс из Киева в Познань компании Ryanair. В Одессе отменили рейс в Варшаву Польских авиалиний LOT.

Ранее в воскресенье депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил, что, скорее всего, с 17:00 мск понедельника авиационное сообщение над Украиной будет приостановлено. По его словам, одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с середины дня понедельника прекращается страховка гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве Украины. По его данным, собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам входить в украинское воздушное пространство.

Нидерладская авиакомпания KLM приостановила с субботы полеты на Украину, а также прекратила все полеты в воздушном пространстве Украины. Украинская авиакомпания SkyUP сообщила в воскресенье, что ее самолет, следовавший из Фуншала (Португалия), в субботу был вынужден приземлиться в Кишиневе вместо Киева, так как ирландская фирма, владеющая самолетом, сообщила о запрете на вхождение в воздушное пространство Украины.