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Власти Украины хотят создать страховой фонд, чтобы избежать прекращения полетов

Депутат Верховной рады от фракции партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что "кабмин утвердит решение выделить 16,6 млрд гривен министерству инфраструктуры, которые будут гарантийным фондом для полетов в Украину"

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины планирует создать страховой фонд в размере 16,6 млрд гривен ($590 млн), чтобы избежать прекращения авиарейсов в небе над страной с понедельника в связи с отказом международных компаний страховать самолеты, совершающие эти полеты. С таким утверждением выступил депутат Верховной рады от фракции партии "Голос" Ярослав Железняк накануне заседания кабинета министров Украины, созванного вечером в воскресенье для рассмотрения вопроса о поддержке авиаперевозчиков.

"Кабмин <...> утвердит решение выделить 16,6 млрд гривен министерству инфраструктуры, которые будут гарантийным фондом для полетов в Украину", - утверждает Железняк в своем телеграм-канале. "Данный фонд будет действовать с 14 февраля до момента ослабления внешней угрозы", - добавил депутат украинского парламента. Возможно, для реализации этой идеи в 22:00 (23:00 мск) в воскресенье будет проведено заседание бюджетного комитета Верховной рады, сообщил он. Депутат опубликовал в своем телеграм-канале фотокопию документа, который, по его данным, является подготовленным для рассмотрения текстом решения правительства Украины.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что правительство в воскресенье вечером примет решения о поддержке авиаперевозчиков, которые получили от лизингодателей запрет на вхождение их самолетов в воздушное пространство республики. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко ранее в воскресенье заявил, что, скорее всего, с понедельника авиасообщение над страной будет приостановлено. В воскресенье украинская авиакомпания SkyUp сообщила, что ее самолет был вынужден приземлиться в Кишиневе вместо Киева, так как ирландская фирма, владеющая самолетом, заявила о запрете на вхождение в воздушное пространство Украины. Кроме того, голландская авиакомпания KLM (Ка-эл-эм) приостановила с субботы полеты на Украину, а также прекратила все полеты в ее воздушном пространстве.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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