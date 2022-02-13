Власти Украины хотят создать страховой фонд, чтобы избежать прекращения полетов

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины планирует создать страховой фонд в размере 16,6 млрд гривен ($590 млн), чтобы избежать прекращения авиарейсов в небе над страной с понедельника в связи с отказом международных компаний страховать самолеты, совершающие эти полеты. С таким утверждением выступил депутат Верховной рады от фракции партии "Голос" Ярослав Железняк накануне заседания кабинета министров Украины, созванного вечером в воскресенье для рассмотрения вопроса о поддержке авиаперевозчиков.

"Кабмин <...> утвердит решение выделить 16,6 млрд гривен министерству инфраструктуры, которые будут гарантийным фондом для полетов в Украину", - утверждает Железняк в своем телеграм-канале. "Данный фонд будет действовать с 14 февраля до момента ослабления внешней угрозы", - добавил депутат украинского парламента. Возможно, для реализации этой идеи в 22:00 (23:00 мск) в воскресенье будет проведено заседание бюджетного комитета Верховной рады, сообщил он. Депутат опубликовал в своем телеграм-канале фотокопию документа, который, по его данным, является подготовленным для рассмотрения текстом решения правительства Украины.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что правительство в воскресенье вечером примет решения о поддержке авиаперевозчиков, которые получили от лизингодателей запрет на вхождение их самолетов в воздушное пространство республики. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко ранее в воскресенье заявил, что, скорее всего, с понедельника авиасообщение над страной будет приостановлено. В воскресенье украинская авиакомпания SkyUp сообщила, что ее самолет был вынужден приземлиться в Кишиневе вместо Киева, так как ирландская фирма, владеющая самолетом, заявила о запрете на вхождение в воздушное пространство Украины. Кроме того, голландская авиакомпания KLM (Ка-эл-эм) приостановила с субботы полеты на Украину, а также прекратила все полеты в ее воздушном пространстве.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.